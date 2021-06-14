قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على مناطق في ريفي إدلب وحماة

وشهدت مناطق متفرقة من الريف الإدلبي، اليوم الإثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات حكومة دمشق، إذ استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في مرعيان وشنان والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى من أسرة واحدة في مرعيان.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق بلدة الناجية في ريف إدلب الغربي، وقليدين في ريف حماة الشمالي الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قصفت مرتزقة تركيا مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

(د ع)