وجددت قوات حكومة دمشق، فجر اليوم، قصفها الصاروخي على عدة بلدات ضمن القطاع الجنوبي من الريف الأدلبي طالت بلدة بليون والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ومحيط كنصفرة والرويحة، بالإضافة إلى محيط قليدين والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأدى القصف إلى مقتل مرتزق في بليون أثناء وجوده في منزله وليس على خطوط التّماس، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في مختلف المناطق الأخرى أنفة الذكر، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد أمس، مقتل مرتزق من المجموعات التابعة لتركيا جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات حكومة دمشق على قرية بلشون في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)