قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على بلدات في ريفي إدلب وحماة

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخيّة، صباح اليوم الأحد، مناطق في خربة الناقوس ومحيط العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، والبارة وفليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية، جنوب إدلب، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفذت قوات حكومة دمشق، يوم أمس، السبت، قصفاً صاروخيّاً مكثفاً على السرمانية والقرقور وقسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وجرى استهداف مركز لمرتزقة "الدفاع المدني" في قسطون بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى مقتل مرتزق وإصابة 3 آخرين من مرتزقة "الدفاع المدني" بجروح متفاوتة.

(د ع)