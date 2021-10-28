ونفذت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس وحتى فجر اليوم، قصفاً برياً على عدة بلدات ضمن "خفض التصعيد"، إذ استهدفت بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، أماكن في كفرتعال ومعارة النعسان بريف حلب الغربي.

كما استهدفت أماكن أخرى في البارة والفطيرة بجبل الزاوية ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، دون أنباء عن إصابات، يأتي ذلك وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء إدلب، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شنت يوم أمس، 7 غارات على منطقة قاح الواقعة عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون بريف إدلب الشمالي، على مقربة من نقطة للاحتلال التركي في صلوة.

(د ع)