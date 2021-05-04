وجددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ نفذت، بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، استهدافًا بقذائف المدفعية، على مناطق في قسطون وزيزون والزيادية في ريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما شهدت محاور التّماس جنوب إدلب، ومحور ميزناز- كفرنوران غرب حلب، استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة بين قوات حكومة دمشق من جهة ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، أطلقت قوات حكومة دمشق، أمس الإثنين، قذائف صاروخية سقطت على مناطق في سفوهن ومحيطها والبارة وأطرافها وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، إضافة إلى استهدافها بالرشاشات الثقيلة محاور التّماس مع المرتزقة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

(د ع)