قوات حكومة دمشق تحضر لشن عملية عسكرية في الريف الغربي لدرعا

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات حكومة دمشق تحضر لشن عمليةٍ عسكرية في ريف درعا.

المرصد أشار إلى أن قوات دمشق دفعت بتعزيزاتٍ عسكريةٍ باتجاه جنوب مدينة طفس في ريف درعا الغربي، لتنفيذ العملية التي تستهدف المزارع والسهول بين مدينة طفس وبلدتي المزيريب واليادودة في ريف المحافظة الغربي.

وبحسب المرصد فإن هدفَ القوات من هذه العملية البحثُ عن المطلوبين والمسلحين الذين ينفذون عمليات الاغتيال في المحافظة، فيما يحذر ناشطون حقوقيون من نتائج هذه العملية، وما قد يترتب عليها من أضرارٍ ماديةٍ وبشريةٍ بحق المدنيين في المنطقة.

(سـ)