قوات حكومة دمشق تهاجم مواقع مرتزقة تركيا في ريف حماة

وهاجمت قوات حكومة دمشق مواقع تمركز المرتزقة في محيط العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الطرفين.

وترافقت الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، في محاولة تقدم لقوات حكومة دمشق نحو مناطق المرتزقة، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بين الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس السبت، إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة بينهم حالات خطيرة، جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات حكومة دمشق على مدينة أريحا في ريف إدلب.

وفي هذا السياق، استهدفت المرتزقة تجمعات قوات حكومة دمشق في محيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

(ش ع)