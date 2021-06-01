قوات حكومة دمشق تهاجم مواقع المرتزقة في ريف إدلب

وشهد محور الرويحة في ريف إدلب الجنوبي اشتباكات خلال ساعات الليل، بين قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من طرف، ومرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" من طرفٍ آخر، في هجوم للأول على مواقع الأخير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة، كما قصفت الأولى مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس، تجدد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين ومجدليا وكنصفرة والبارة وفليفل والفطيرة جنوب إدلب، وخربة الناقوس والمنصورة ومحيطها في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(ش ع)