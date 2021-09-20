قوات حكومة دمشق تبدأ بتفتيش منازل مدينة طفس بريف درعا الغربي

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات حكومة دمشق بدأت، صباح اليوم، بدخول منازل ضمن مدينة طفس في ريف درعا الغربي، تطبيقًا للاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية في حكومة دمشق والجانب الروسي من جهة، ووجهاء وأعيان طفس من جهة أخرى، حيث سيتم تفتيش المنازل ومصادرة السلاح إن وُجد.

ويأتي ذلك، بعد أن تم تسوية أوضاع أكثر من 500 مطلوب من المسلحين المحليين والمدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية خلال الساعات الفائتة.

وقال المرصد أمس، إن ضباط قوات حكومة دمشق طلبوا من وجهاء طفس في ريف درعا الغربي جمع مبلغ مالي كبير وتقديمه لهم، دون معرفة الأسباب، ووفقًا للمرصد، فإن وجهاء طفس جمعوا مبلغ 300 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 85 ألف دولار أميركي وقدموه إليهم.

وجاء ذلك تزامنًا مع عودة عمليات "التسوية" لعشرات الأشخاص بعد توقفها يوم أمس في طفس، بسبب طلبات حكومة دمشق بتسليم عدد أكبر من السلاح، على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية برفقة أجهزة حكومة دمشق الأمنية اليوم بإجراء عمليات تفتيش لمنازل المدنيين.

وكان المرصد أشار صباح السبت، بدخول اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة طفس في ريف درعا الغربي، للبدء بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثلين ووجهاء عن المدينة من جانب، والروس وحكومة دمشق من جانب آخر.

(د ع)