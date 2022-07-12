قوات دمشق وروسيا تقصفان مناطق في ريف إدلب الجنوبي

وشهدت كامل قرى المحور الشرقي لجبل الزاوية وجبل الأربعين، من بينها قرى ومناطق "بينين وحرشها والرويحة ومجدليا ومنطف" في ريف إدلب الجنوبي، قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً، نفذته قوات حكومة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، نفذت مقاتلتان روسيتان 3 ضربات جوية على محيط قريتي مشون وبلشون في عمق جبل الزاوية باتجاه طريق الـ M4 الدولي، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد.

إلى جانب ذلك، شهد محور الكبانة في جبل الأكراد شمال اللاذقية قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

(د ع)