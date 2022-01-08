قوات دمشق تستهدف ريفي إدلب وحماة بالصواريخ والرشاشات

وشهدت مناطق في فليفل وبينين والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة محاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، كما شهدت محاور جنوبي إدلب، استهدافات متبادلة بين الأخيرة وقوات حكومة دمشق، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ومساء أمس الجمعة، شهدت أجواء معرة مصرين وكفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي تحليقاً لطائرات استطلاع روسية، بالتزامن مع قصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في كنصفرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)