قوات دمشق تستهدف محيط نقاط تابعة للاحتلال التركي في ريف إدلب

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، على مناطق في قرية آفس ومحيط سرمين بريف إدلب الشرقي، حيث توجد نقاط مراقبة تابعة للاحتلال التركي في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما وثق المرصد السوري مقتل ملازم أول في قوات حكومة دمشق جراء استهدافه بالقناص من قبل مرتزقة "الفتح المبين" على محاور التماس في ريف حلب الغربي، خلال يوم أمس الخميس، وهو ثاني ملازم يقتل خلال أمس.

المرصد السوري كان قد وثق أمس أيضاً، مقتل “ملازم أول” في قوات حكومة دمشق، ينحدر من قرية جنينة رسلان في ريف اللاذقية، بعد تعرضه للقنص من قِبل المرتزقة، على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي.

(ش ع)