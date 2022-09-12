قوات دمشق تقصف قرى بجبل الزاوية واستهدافات متبادلة مع المرتزقة بسهل الغاب

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً على قرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

على صعيد متصل، شهدت محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح أمس الأحد، نفذت قوات حكومة دمشق، قصفاً مدفعياً على قرى البارة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، فيما شهد محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي قصفاً متبادلاً بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين مرتزقة "الفتح المبين" وقوات حكومة دمشق، كما جرت استهدافات متبادلة بين الطرفين على محور مدينة سراقب شرقي إدلب والطريق الدولي M5.

(د ع)