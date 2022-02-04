قوات دمشق تقصف مواقع في جبل الزاوية واستهدافات متبادلة مع مرتزقة تركيا في سهل الغاب

وأطلقت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة وفجر اليوم، قذائف صاروخية على مناطق في سفوهن والفطيرة وبينين والبارة وفليفل ضمن جبل الزاوية، جنوب إدلب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شهد محور العمقية في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الخميس، نفذت مقاتلة روسية غارة جوية محملة بعدة صواريخ على محيط بلدة كفر شلايا في جبل الزاوية، جنوب إدلب، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

(د ع)