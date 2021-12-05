قوات دمشق تقصف مناطق في ريف إدلب والمرتزقة يستهدفها في ريف حماة

وشهدت مناطق في الفطيرة وبينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، اليوم الأحد، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق، مستهدفة تلك المناطق بالرشاشات الثقيلة أيضاً، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما استهدف مرتزقة الاحتلال التركي مواقع لقوات حكومة دمشق بالرشاشات والقناصات على محور السرمانية في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس السبت، أطلق مرتزقة "الفتح المبين" قذائف هاون سقطت على مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها في منطقة الأربيخ بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، فيما قصفت الأخيرة مناطق سيطرة مرتزقة تركيا في بلدات واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)