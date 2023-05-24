شهدت مناطق في ريف اللاذقية وحلب وحماة قصفاً مدفعياً وصاروخياً، نفذته قوات حكومة دمشق وذلك في ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أصيب مرتزق من مرتزقة "تحرير الشام" في قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق في ساعات الصباح الأولى، بصاروخ موجّه مواقع لمرتزقة "الفتح المبين" على محور الوساطة في ريف حلب الغربي، كما قصفت محيط قرية الزيارة في سهل الغاب بريف حماة الغربي، دون معلومات عن وقوع قتلى.

وبذلك، يرتفع تعداد العسكريين والمدنيين والمرتزقة الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" منذ مطلع العام 2023، إلى 211، وذلك خلال 126 عملية تنوعت بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب في العمليات آنفة الذكر أكثر من 115 شخصاً.

(د ع)