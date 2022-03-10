وجددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، إذ استهدفت بأكثر من 20 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطيران استطلاع روسي في أجواء سهل الغاب وجبل الزاوية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأربعاء، شنت قوات حكومة دمشق حملة قصف عنيفة على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" ولا سيما ريف إدلب، إذ استهدفت بأكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل وكنصفرة ومشون وعين لاروز واحسم وبينين وبلشون ودير سنبل، وبأكثر من 20 قذيفة أخرى استهدفت مناطق في السحارة بريف حلب الغربي، وتلال كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

(د ع)