قوات دمشق تقصف بلدات بريف إدلب ومقتل 40 عنصراً منذ بداية الشهر

قصفت قوات حكومة دمشق، اليوم الأحد، بالمدفعية الثقيلة بلدات البارة وكنصفرة وسفوهن وكفر عويد والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق اليوم، قنصاً برصاص مرتزقة "الفتح المبين" على محور "الحدادة" بريف اللاذقية، ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد".

وبحسب المرصد فقد قتل منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يوم السبت 24 كانون الأول، 40 عنصراً من قوات حكومة دمشق بينهم 6 ضباط على الأقل.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى خلال الأشهر الفائتة من العام 2022، حيث شهد كانون الأول تصاعد العمليات التي نفذها مرتزقة "تحرير الشام" ضد مواقع قوات حكومة دمشق وبلغ عددها 7 عمليات وهجمات على مواقع الأولى.

(د ع)