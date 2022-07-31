قوات دمشق تقصف أرياف إدلب وحماة وحلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في محيط قليدين والزقوم والعنكاوي وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في الفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

إلى جانب ذلك، تعرضت أماكن في منطقة كفر تعال بريف حلب الغربي، لقصف بري من قبل قوات حكومة دمشق، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المرصد السوري كان قد أشار أمس، إلى مقتل طفلين اثنين وإصابة شاب بجروح، جراء قصف مدفعي نفذته قوات حكومة دمشق على بلدة كفر تعال في ريف حلب الغربي.

كما قصفت قرية تديل ومواقع أخرى في الريف الحلبي، دون أنباء عن إصابات.

(ش ع)