قوات عراقية تتمركز في جبال زاخو

تمركزت قوة تابعة للواء 1 من حرس الحدود التابع للحكومة العراقية على جبال شابني وديري الواقعة على حدود بلدتي باتوفة ودركاري التابعتين لزاخو ورفعوا العلم العراقي عليها.

وبصدد الموضوع قال المسؤول من بلدة باتوفة دلشير عبد الستار:" اللواء 1 من حرس الحدود يتكون من الكرد. مقرهم الرئيسي في باتوفة. وبسبب التحركات الموجودة عادوا إلى مواقعهم التي انسحبوا منها في وقت سابق. سبب ذهابهم هو الحرب بين الكريلا والجيش التركي".