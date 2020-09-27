قوات عراقية مدعومة من إيران تهدد باستهداف السفارة الأمريكية بأسلحة دقيقة

وقال الأمين العام للحركة، أكرم الكعبي في تغريدة له ، اليوم الأحد: "ما زلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى جميعاً بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أمريكا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريباً".

وأضاف: "للمقاومة موقفها إن سكت جميعهم، خصوصاً أن الأسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".

وأبدى فصيل عصائب أهل الحق في العراق المنضوي في الحشد الشعبي والمقرب من إيران، الأحد، اعتراضه على تشكيل لجان للتحقيق في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الخزعلي في بيان: "لا يوجد في العراق موضوع اسمه استهداف الهيئات الدبلوماسية والثقافية، إنما الموجود هو استهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا له أسبابه المعروفة، أما باقي الهيئات الدبلوماسية فهي تمارس عملها بشكل طبيعي دون أن يعتدي عليها أحد".

وأضاف: "هذه السفارة تابعة لدولة تحتل العراق، بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية تطبيق قرار مجلس النواب والحكومة العراقية بسحب القوات، الصادر قبل أشهر".

وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً ينقل معدات التحالف الدولي على طريق الحلة السريع.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي ينقل معدات التحالف الدولي على طريق الحلة السريع".

(ي ح)