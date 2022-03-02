شيع المئات من آشوريي تل تمر وبمشاركة باقي المكونات وقوى الأمن الداخلي وقوات مجلس تل تمر العسكري وقوات حرس الخابور الآشوري جثمان العضو في قوات الناطورة المنضوية تحت راية قوى الأمن الداخلي الشهيد "بريخا يوخنا الاسم الحركي (أكاد)" الذي استشهد بتاريخ 1/3/2022 أثناء تأديته لواجبه العسكري والوطني.

واستلم المشيعون جثمان الشهيد أكاد من أمام كنيسة القديسة في ناحية تل تمر، وبموكب مهيب يضم العشرات من السيارات المزينة بصور الشهيد ووسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء انطلقوا به إلى قرية أم غرقان الواقعة غرب مدينة الحسكة.

وفور وصول المشيعين إلى القرية بدأت المراسم بتقديم عرض عسكري من قبل قوات الناطورة والأمن الداخلي وقوات حرس الخابور الآشوري بالتزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء عدة كلمات، من بينها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء الآشور ألقتها الإدارية جميلة كاكو وقالت: " ننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات الشهداء، ونتقدم بأحر التعازي لذوي ورفاق الشهيد بريخا يوخنا الذي أبى أن يتخلى عن هذه الأرض المقدسة وبقي ليدافع عنها وعن شعبه، واليوم نشيعه شهيداً ليلتحق بقافلة أبناء قريته الشهداء قرية تل هرمز التي باتت تعرف بعاصمة الشهداء الآشوريين في تل تمر، واليوم نعلق على صدورنا بكل فخر واعتزاز وسام شهادته، ونجدد له ولكافة الشهداء العهد على مواصلة نضالهم".

ثم ألقيت كلمة باسم قيادة قوات الناطورة ألقتها الإدارية أمل كاكو وقالت: "الرفيق أكاد كان مثالاً للمناضل المدافع عن الخابور وقراه ولم يبخل في الدفاع عن قرى باقي المكونات".

وأضافت: " نحن في قوات الناطورة نعاهد شهيدنا أكاد بالوفاء له ولتضحياته ومواصلة النضال على نهجه".

وألقيت بعدها كلمة من قبل قوات حرس الخابور الآشوري ألقتها القيادية مادلين خميس قائلة: "نتقدم بالتعازي لذوي الشهيد ونقول لهم فلترفعوا رؤوسكم عالياً لأن أبناءكم الشهداء هم أصحاب الحرية والأمان الذي ننعم به اليوم، ولن ننسى فضل هؤلاء الشهداء لأنهم السبب في بقائنا هنا حتى الآن".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء الآشور جميلة كاكو ليتم تسليمها لذويه.

واختتمت المراسم بحمل جثمان الشهيد أكاد من قبل رفاقه ليوارى الثرى في مسقط رأسه".

(ل)

ANHA