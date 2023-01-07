قوات الكريلا توجه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في مستهل بيانه: "تمكنت فرقنا المتحركة من توجيه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في منطقة زاب، خاكورك، وساحة المقاومة في تلة إف إم من خلال استخدامها للأسلحة الثقيلة، وبدوره قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بقضاء آمدية، بالقنابل المحظورة، وفي نفس الوقت، تعرضت ساحات المقاومة للكريلا عشرات المرات لقصف المدافع، قذائف الهاون، الدبابات، والأسلحة الثقيلة.

المعلومات المفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال هي كالتالي:

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب:

نفذت فرقنا المتحركة في ظهيرة يوم 6 كانون الثاني الجاري، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في محيط منطقة جمجو بناحية شيلادزه في قضاء آمدية، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة خاكورك:

وفي التاريخ ذاته، وجهت فرقنا المتحركة ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة الشهيدة آخين، بالأسلحة الثقيلة.

في إطار المقاومة الثورية لملحمة خابور للشهيد سافاش مرعش:

نفذت فرقنا المتحركة يوم 5 كانون الثاني الجاري في تمام الساعة 14:45، عملية نوعية بواسطة الأسلحة الثقيلة ضد جيش العدوان التركي المتمركز في تلة إف إم.

هجمات الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

كما قصف جيش الاحتلال التركي في 6 كانون الثاني، خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بقضاء آمدية، بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت طائرات حربية تركية يوم 26 و31 كانون الأول الفائت، وأيضاً في 4 كانون الثاني الجاري، ساحات شوكيه وستون الواقعة في منطقة آفاشين، 5 مرات.

وفي يومي 5 و6 كانون الثاني، تعرض كل من تل الشهيد كاميران ووادي لولان بمنطقة خاكورك، ساحة المقاومة في تلة إف إم (FM)، خنادق الحرب للكريلا بالقرب من قرية سيدا، ومنطقة جمجو في ناحية شيلادزه بقضاء آمدية، عشرات المرات لقصف المدافع، قذائف الهاون، الدبابات، والأسلحة الثقيلة لجيش العدو".