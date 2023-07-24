قوات الكريلا توجه ضربات قاسية للمحتلين

ونشر المركز الإعلامي لقوات لدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام بخصوص هجمات الاحتلال التركي وعمليات الكريلا ضدها.

وفي البيان قال المركز الإعلامي لـHPG : "تتواصل المقاومة النوعية لقواتنا ضد هجمات الاحتلال للجيش التركي، حيث تقوم قواتنا بضرب جنود الاحتلال في كل فرصة سانحة من خلال التكتيكات الإبداعية، ولا تسمح للاحتلال بالتمركز في ساحات المقاومة، في حين أن الاحتلال بقي عاجزاً في مواجهة عمليات قواتنا ويقصف ساحات المقاومة براً وجواً، كما أن الدولة التركية التي فشلت في تحقيق هدفها المنشود وتعرضت لضربة قاسية، تعمل على إخفاء هذه الحقائق ولا تكشفها للرأي العام، فيما تقوم بالإعلان للرأي العام عن المعلومات الكاذبة والمضللة بشأن خسائر الكريلا، حيث لم تلحق بنا أي خسائر في مناطق الدفاع المشروع منذ شن هجمات 20 تموز الجارية في تلة جودي.

في حين انقطع الاتصال الآن بأحد رفاقنا فقط، وتقوم وسائل الإعلام للحرب الخاصة التابعة للدولة التركية بالإعلان عن خسائر للكريلا وكأنها حصلت، والتي هي بالأساس لم تحصل، ولا تريد رؤية خسائر الجيش التركي، ولا ينبغي الوثوق بهذه الأخبار الصادرة عن وسائل الإعلام الحرب الخاصة التركية، وسيتم مشاركة المعلومات الواضحة والجلية حول هجمات العدو ومقاومة مقاتلي ومقاتلات كريلا حرية كردستان مع أبناء شعبنا والرأي العام كما هو الحال حتى الآن".

المعلومات التفصيلية حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الجيش التركي:

منطقة الشهيد دليل في غربي زاب:

هاجمت فرقنا المتنقلة التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار، في 23 تموز الجاري بتمام الساعة 06:20 صباحاً، جنود الاحتلال، أثناء محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، حيث أسفر الهجوم عن إصابة أحد جنود الاحتلال.

وفي 23 تموز بتمام الساعة 09:25 صباحاً، تم استهداف جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي عبر تكتيك القنص، حيث قُتل أحد جنود الاحتلال.

وفي 23 تموز بتمام الساعة 14:40 بعد الظهر، تم استهداف جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي عبر تكتيك القنص، مما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال وتدمير نظام كاميرا مراقبة.

وفي 23 تموز بتمام الساعة 17:50، وجهت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار ضربات قاسية ضد جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في ساحة المقامة بتلة جودي، كما وجهت ضربات لمواقع جنود الاحتلال، وفي الفترة الزمنية الممتدة ما بين الساعة 19:00 والساعة 19:30 مساءً، تم توجيه ضربات قوية أيضاً لجنود الاحتلال.

وفي 24 تموز، تم استهداف الطائرات المروحية 4 مرات، ما بين الساعة 01:30 و 01:50 بعد منتصف الليل، أثناء محاولتها إنزال جنود الاحتلال في ساحة لمقاومة بتلة جودي، ولم يُسمح للطائرات المروحية بإنزال جنود الاحتلال، مما اضطرها لمغادرة الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

تعرضت ساحة المقاومة بتلة جودي التابعة لمنطقة الشهيد دليل في غربي زاب، في 24 تموز، للقصف بالطائرات الحربية 4 مرات، في حين، قُصفت ساحة المقاومة بتلة بهار 4 مرات، ومنطقتي قرية شيلازه وكولكا التابعتين لـ متينا 3 مرات، حيث بلغ إجمالي الغارات الجوية بالطائرات الحربية 11 غارة.

وتعرضت ساحة المقاومة بتلة جودي التابعة لمنطقة الشهيد دليل في غربي زاب، في 24 تموز، للقصف 21 مرة بالطائرات المروحية الهجومية.

هذا، وجرى قصف منطقة زاب والشهيد دليل غربي زاب عشرات المرات بالقذائف المدفعية".

(سـ)