قوات الكريلا تُعطب مروحية حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في زاب

أعطبت قوات الكريلا مروحية هليكوبتر حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي، أثناء قصفها منطقة زاب في مناطق الدفاع المشروع.
كردستان 2021-11-05T14:26:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي العام، بشأن عملية قواتها الكريلا، نقلته وكالة فرات للأنباء وجاء في نصه:

" في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس:

استهدفت قواتنا بتاريخ الـ 4 من تشرين الثاني الجاري، الساعة 21:15، مروحية حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي كانت تحاول قصف ساحة حرف T الواقعة في منطقة زاب، وتم إعطاب المروحية خلال هذه العملية.

وفي الـ 3 من تشرين الثاني، بين الساعة 15:00 – 16:00، تعرضت ساحة الشهيد جودي الواقعة في منطقة زاب، لقصف المدافع وقذائف الهاون من مخفر حدودي، وفي صباح الـ 4 من تشرين الثاني تم استهداف ساحة جمجو أيضًا.

وقصفت طائرات حربية ومروحيات هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال التركي، بتاريخ الـ 4 من تشرين الثاني الجاري، ساحتي تل الشهيد سمكو وكاركر الواقعة في منطقة زاب.

وقصف جيش الاحتلال التركي في الـ 4 من تشرين الثاني الساعة 06:00 ساحة ورخيله الواقعة في منطقة آفاشين بواسطة الأسلحة الثقيلة، وفي مساء اليوم نفسه، حلقت مروحيات هليكوبتر في سماء ساحة طابورا عربان وبانيستا ومارفانوس.

كما تعرضت، بتاريخ الـ 4 من تشرين الثاني الجاري، بين الساعة 10:30 - 11:30، ساحتا تل الشهيد شريف وسنينه الواقعة في خاكورك لقصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي".

(ف)


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