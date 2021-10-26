قوات الكريلا تتصدى لهجمات الاحتلال التركي وتمنعها التقدم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانا حيال هجمات جيش الاحتلال التركي ونتائج تصدي قوات الكريلا لها؛ وجاء في البيان:

"في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس استهدفت قواتنا بتاريخ 25 تشرين الأول وفي تمام الساعة19:10 في منطقة زاب حاولت ثلاث طائرات هيلكوبتر كانت تحاول التوجه من ميدانT إلى ميدان بانستان وأسفرت هذه العملية عن إلحاق ضربات بطائرة هيلكوبتر، كما استهدفت قواتنا مروحيتين حربيتين كانتا تريدان العبور إلى ميدان Tفي الساعة 19:30 .ونتيجة لهذا التدخل الناجح لقواتنا أجبرت المروحيات الحربية على مغادرة المنطقة وتوقفت حركة المروحيات في سماء المنطقة. ونفذت هذه العملية لاستذكار الذكرى السنوية لشهادة القيادية الخالدة الرفيقة بيريتان (كولناز كاراتاش ).

تتواصل عمليات الدولة التركية ومقاومة قواتنا بلا انقطاع في ميادين كري كارتال وورخليه في منطقة أفاشين. ولا تقتصر الحرب في ميدان كارتال فقط بل يستمر المعارك بشدة في مساحة واسعة من المنطقة. انتشر الحرب من كري كارتال وحتى منطقة ستون.

وفقا لهذا أراد جيش الاحتلال التركي في 25 تشرين الأول استهداف منطقة المقاومة في كري كارتال بسيارة مفخخة اثبتت فيها كاميرا. ونتيجة استهداف مقاومي كارتال تم تدمير هذه السيارة بالمتفجرات والكاميرا التي تحتويها.

استهدفت قواتنا الجيش التركي الذي حاول الاقتراب من خنادق القتال الموجودة في منطقة المقاومة في كارتال في نهار يوم 25 تشرين الأول .لقد هاجم المحتلون الذين لم يستطيعوا التقدم نتيجة تدخل قواتنا أربع مرات بالمتفجرات وثلاث مرات بالأسلحة الكيماوية.

في 25 من تشرين الأول في الساعة 14:30 حاول الجيش التركي المحتل إرسال طائرة درون محملة بالمتفجرات إلى منطقة المقاومة وتم تدمير الطائرة بتدخل قواتنا.

يقصف الجيش التركي المحتل منطقة المقاومة في ورخليه بالأسلحة الثقيلة منذ الساعة 20:00 من يوم 25 تشرين الأول وحتى الآن.

بتاريخ 25 من تشرين الأول في الساعة 11:00قصفت تلة الشهيد هاوار في منطقة خاكورك التابع لكوشينا بالطائرات الحربية.

ANHA