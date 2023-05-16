قوات الكريلا تقضي على جنديين تركيين وتصيب آخرين

ذكرت وكالة ميزوبوتاميا أن اشتباكات اندلعت بين قوات الدفاع الشعبي وجنود الاحتلال التركي في منطقة بستا التابعة لولاية شرنخ بباكور (شمال كردستان) في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقضت فيها الكريلا على جنديين تركيين، وأصابت آخرين، منوهة إلى أن الطائرات الحربية والمروحيات قدّمت الدعم خلال هذه الاشتباكات لجنود الاحتلال.

وتابعت "نُقل العديد من الأطباء من مستشفى شرنخ الحكومي إلى مستشفى شرنخ العسكري الواقع تحت قيادة الإدارة رقم 23 على الحدود، من أجل معالجة الجنود الجرحى".

وأضافت "وحسب البيان الذي أدلى به محافظ شرنخ، فإن حالة 3 من الجرحى خطيرة ولم ترد أي معلومات بشأن عدد الجنود الجرحى، وأدّعى المحافظ في بيانه أن أحد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي HPG فقد حياته أيضاً".

وقالت الوكالة "وزير الداخلية، سليمان صويلو، أعلن عبر حسابه الإعلامي، عن مقتل جنديين وجرح جندي وحارس إثر الاشتباكات التي دارت بين قوات الكريلا وجنود دولة الاحتلال التركي".

(ل م)