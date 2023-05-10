قوات الكريلا تقضي على جنديين تركيين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أكدت مقتل جنديين تركيين، في رد لمقاتليها على هجمات دولة الاحتلال المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، وجاء في نصه:

"شن جيش الاحتلال التركي يوم 9 أيار الجاري في الساعة 06:10 و 10:15، هجوماً على ساحة المقاومة لقوات الكريلا في تل إف إم (FM)، كما وجّهت قواتنا الكريلا ضربات للمحتلين في سبيل دفاعهم عن النفس.

وفي التاريخ ذاته، الساعة 14:00 و 15:00، تعرضت خنادقنا للمقاومة بمنطقة سيدا لهجوم جيش الاحتلال التركي، وردّ مقاتلونا الكريلا على العدو في إطار الحق في الدفاع عن النفس، ما أدى إلى قتل جنديين اثنين من جيش العدوان التركي خلاله.

هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة:

قصف جيش العدوان التركي في 9 أيار، خنادقنا للمقاومة بواسطة الأسلحة المحرمة دولياً.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي في 8، 9، و10 أيار، منحدرات تل زنكل في منطقة غاري، محيط وادي مران وقرية سِدار، 6 مرات.

وفي 9 و10 أيار، استهدف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في تل جودي، تلة آمدية، وتل إف إم، إضافة إلى خنادقنا للمقاومة في منطقة سيدا، بمروحيات الهليكوبتر مرتين، وبالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة 9 مرات".

(ل م)