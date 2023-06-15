قوات الكريلا تقضي على 12 جندياً تركياً

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه مقتل 12 جندياً تركياً وتدمير آلية، جاء فيه:

"تتواصل هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، حيث نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ضد آلية عسكرية من نوع ريو، كانت تحاول نقل الجنود الأتراك إلى منطقة متينا، وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل 12 جندياً للاحتلال التركي وتدمير الآلية بالكامل.

وقد شاركت قوات الدفاع الشعبي (HPG) عبر بيان، تفاصيل هذه العملية وهجمات جيش الاحتلال التركي على الشكل التالي:

ـ حاول جيش الاحتلال التركي إيصال جنوده إلى ساحة المقاومة في تلة هكاري والتمركز فيها، حيث راقبتهم فرقنا المتحركة.

ـ 11 حزيران في الساعة 04:30 استهدفت قواتنا آلية عسكرية من نوع ريو بعملية نوعية، أسفرت عن تدمير الآلية بالكامل ومقتل 12 جندياً تركياً كانوا بداخلها، وقد اعترف جيش الاحتلال التركي بمقتل جنديين فقط، ولم يكشف عن بقية قتلاه.

ـ 12 حزيران رفع الجيش التركي أنقاض الآلية المدمّرة.

ـ 12 حزيران، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين توجهوا إلى ساحة المقاومة في تلة إف إم 3 مرات.

ـ 13 حزيران، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة إف إم مرتان بالأسلحة الثقيلة.

ـ 14 حزيران الساعة 06:30، حاول جنود الاحتلال التركي التمركز في ساحة المقاومة في تلة إف إم، حيث استهدفتهم فرقنا المتحركة بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 13 و14 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة في منطقة الشهيد دليل غربي زاب وساحات المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية، وساحة كولكا في متينا وساحات غوشين وروست وسنين في خاكورك، وسهول كافيا في غاري وساحة وادي بول في قنديل 12 مرة بالطائرات الحربية.

ـ 12 و13 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي، ساحة المقاومة في منطقة سيدا في زاب، وساحة الشهيد دليل في غربي زاب وساحات المقاومة لتلة جودي وتلة آمدية وتلة بهار وتلة هكاري في متينا وقرية شيلادزه وساحة كولكا بالأسلحة الثقيلة والمدافع والدبابات، 318 مرة.

ـ 13 حزيران، حاول جيش الاحتلال التركي، بواسطة الجرافات، تدمير خنادقنا في ساحة المقاومة سيدا في زاب وساحة المقاومة تلة إف إم ومنطقة الشهيد دليل في غربي زاب".

(ل م)