قوات الكريلا تنشر مشاهد مصورة لعمليتها في متينا ضد جنود الاحتلال التركي

نشرت قناة كريلا TV مشاهد مصورة لعملية نوعية نفذتها قوات الكريلا في 12 آب ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة متينا، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال التركي.
وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي هذه المعلومات:
“في إطار المرحلة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا:
نفذ مقاتلو قوات الكريلا في 12 آب في تمام الساعة 18:10 عملية نوعية منسقة من محورين ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في (تبي آزاد) الواقع في منطقة متينا، وتمكنت قواتنا الكريلا من توجيه ضربات قوية لخنادق العدو حيث كان يتواجد فيها 3 من جنود العدو وسلاح قاذف قنابل وتم تدمير الخندق بالكامل، وأدت هذه العملية إلى مقتل ثلاثة جنود للعدو التركي على الأقل، إضافة إلى تدمير الخنادق وقاذفاتها وتوجيه ضربة قوية أخرى لخندق آخر من خنادق العدو”.
المصدر: روج نيوز