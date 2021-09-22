قوات الكريلا تنشر مشاهد مصورة لعمليتها في متينا ضد جنود الاحتلال التركي

نشرت قناة كريلا ‏TV‏ مشاهد مصورة لعملية نوعية نفذتها قوات الكريلا في 12 آب ضد جيش الاحتلال التركي في ‏منطقة متينا، حيث أسفرت هذه العملية عن مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال التركي.

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي هذه المعلومات:‏

“في إطار المرحلة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا:‏

نفذ مقاتلو قوات الكريلا في 12 آب في تمام الساعة 18:10 عملية نوعية منسقة من محورين ضد جيش الاحتلال التركي ‏المتمركز في (تبي آزاد) الواقع في منطقة متينا، وتمكنت قواتنا الكريلا من توجيه ضربات قوية لخنادق العدو حيث كان ‏يتواجد فيها 3 من جنود العدو وسلاح قاذف قنابل وتم تدمير الخندق بالكامل، وأدت هذه العملية إلى مقتل ثلاثة جنود للعدو ‏التركي على الأقل، إضافة إلى تدمير الخنادق وقاذفاتها وتوجيه ضربة قوية أخرى لخندق آخر من خنادق العدو”.‏

المصدر: روج نيوز