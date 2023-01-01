قوات الكريلا تنفّذ عملية بالأسلحة الثقيلة.. مقتل جنديين تركيين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً كتابيّاً كشف فيه مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي خلال عملية نفّذها قوات الكريلا، وقصفُ جيش الاحتلال التركي لتحصينات الكريلا بالأسلحة الكيماويّة مرّةً والقنابل المحظورة مرّة وقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

وتفاصيل العملية التي نفّذتها قوات الكريلا والهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بحسب البيان هي كالتالي:

"في سياق حملة صقور زاغروس الثوريّة في منطقة زاب:

في الـ 31 من شهر كانون الأول المنصرم وبين الساعة 08:40 والساعة 10:30، استهدفت قواتنا في فرق الكريلا المتحرّكة جنود جيش الاحتلال التركي الموجودين قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه بالأسلحة الثقيلة مرّتين متتاليتين، ما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة:

في الـ 31 من كانون الأول المنصرم، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة قرب منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في آمديه بالقنابل المحظورة مرّة وبالأسلحة الكيماويّة مرّة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بقذائف الأوبيس والأسلحة الثقيلة:

في الـ 29 والـ 31 من كانون الأول المنصرم، قُصفت منطقة مقاومة كري هاكاري التابعة لناحية آمديه ومنطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي وتحصينات الكريلا الواقعة قرب قرية سيدا بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة لعشرات المرات.

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