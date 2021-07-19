قوات الكريلا تلحق ضربات موجعة بجيش الاحتلال والأخير يستخدم الغازات السامة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد التطورات الميدانية في مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وجاء في نص البيان:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة آفاشين، نفذت قواتنا بتاريخ 18 تموز عملية ضد مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة كري سليمان مستخدمة الأسلحة الثقيلة.

وتستمر المقاومة العظيمة التي تخوضها قواتنا في جبهات القتال والأنفاق في ساحة ورخلي.

بتاريخ 18 تموز، هاجمت قوات الاحتلال تلك المنطقة مستخدمة الغازات السامة والمتفجرات دون إحراز أي تقدم فيها.

وبتاريخ 18 تموز، حلقت مروحيات لجيش الاحتلال في مناطق مرفانوس وكتيبة العرب وكري سليمان. كما قصف الاحتلال مناطق كري سور وستونا.

وبتاريخ 19 تموز، تصدت قواتنا لجيش الاحتلال أثناء محاولته التقدم نحو جبهات القتال في مناطق كري سور ما أجبر قوات الاحتلال على التراجع، وفي اليوم نفسه، حاول جيش الاحتلال الهجوم مرة أخرى وتصدت له قواتنا مما اضطره إلى التراجع، فيما أقدم جيش الاحتلال على قصف مناطق كري سور.

في إطار حملة معركة الخابور الثورية في مناطق آفاشين ومتينا:

بتاريخ 17 تموز، نفذت قواتنا عملية ضد جيش الاحتلال في كري دوبشكي في منطقة حفتانين، مستخدمة الأسلحة الثقيلة وألحقت بالعدو ضربات موجعة، وتم استهداف مواقع الاحتلال بشكل مباشر.

بتاريخ 18 تموز، حلقت مروحيات جيش الاحتلال في سماء مناطق قاشورا ومتينا. كما قصفت المروحيات قريتي هيستي وهروري في كاني ماسي التابعة لآميدية.

بتاريخ 18 تموز، قصفت قوات جيش الاحتلال التركي المتمركزة في المخافر الحدودية منطقة جارجوي بمدافع الأوبيس.

بتاريخ 19 تموز، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي مناطق جمجو وسيدايي.

خلال جميع هذه الهجمات وعمليات القصف لم تلحق أية أضرار بقواتنا".

(ك)