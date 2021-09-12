قوات الكريلا تعلن مقتل 9 من جنود الاحتلال في سلسلة عمليات نوعية

وقال المركز في بيانه إن قوات الكريلا نفذت سلسلة من العمليات النوعية ضد جنود الاحتلال التركي في منطقتي آفاشين ومتينا ما أسفر عن مقتل 9 من جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة آفاشين

في الحادي عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً نفذت مقاتلاتنا من وحدات ستار عملية نوعية استهدفن فيها موقعاً لجنود الاحتلال التركي كان يتمركز فيه 6 جنود كانوا يستهدفون قواتنا بالغازات الكيماوية السامة. خلال العملية تمكنت مقاتلاتنا من قتل 4 جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح وتدمير كامل الموقع إضافة إلى الأسلحة الكيماوية التي كانت مخزنة فيه. ونفذت مقاتلات ستار هذه العملية إحياءً لمقاومي تل صور وساحة ورخلة. بعد العملية قامت قوات الاحتلال التركي بنقل القتلى والجرحى عبر المروحيات العسكرية.

حملة مقاومة الخابور الثورية في منطقة متينا

تمكنت قواتنا اليوم الموافق للثاني عشر من أيلول وفي ساعات الفجر الأولى من تطويق آليات عسكرية تابعة للاحتلال التركي كانت تقوم بتشييد الطرق للعمليات العسكرية. واستهدفت قواتنا جنود الاحتلال من محورين في ساحة كوردينه بمنطقة متينا. وأسفرت العملية عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي. بعد العملية قامت قوات الاحتلال التركي بنقل القتلى باستخدام المروحيات.

ساحة ورخلي بمنطقة آفاشين

وفي العاشر من أيلول الجاري، استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الثقيلة ساحة برخودان في ورخلي وحاولت التقدم للأمام ما أسفر عن اشتباكات عنيفة تمكنت فيها قواتنا من كسر الاحتلال التركي ومنعه من التقدم.

واليوم الموافق لـ 12 أيلول وفي ساعات الفجر، زرعت قوات الاحتلال التركي كميات كبيرة من المتفجرات في ساحة ورخلي إلا أن قواتنا تمكنت من تعطيل المتفجرات.

وفي العاشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية ساحة الشهيدة آمد في منطقة كاري.

وفي الحادي عشر من أيلول الجاري وفي فترة الظهيرة، استهدفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي ساحة ستوني بمنطقة آفاشين. وفي اليوم نفسه شهدت ساحات مرفانوس، تابورا عربان، تل سبي، تل صور وتل سليمان حركة مكثفة لمروحيات الاحتلال التركي. كما وقصف الاحتلال ساحة الشهيد انتقام، كليا باسيا، دولا بزينا وتل قرتال.

وفي الحادي عشر من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة عصراً، قصفت طائرات الاحتلال الحربية قرية شيى بناحية دينارتي.

واليوم الموافق لـ 12 أيلول وفي فترة الصباح، قصفت طائرات الاحتلال الحربية ساحة كروجهرو بمنطقة زاب وساحة ورخلي بمنطقة آفاشين.

المصدر: روج نيوز