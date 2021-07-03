قوات الحماية الجوهرية في مقاطعة الحسكة تتظاهر ضد الاحتلال

وتجمع المتظاهرون أمام مركز الشبيبة الثورية في مركز ناحية الدرباسية حاملين أعلام قوات الحماية الجوهرية، وصور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات كتب عليها "تحيا مقاومة الكريلا، تحيا وحدة الشعوب الكردستانية، ولتموت الخيانة".

وجاب المتظاهرون الشارع الرئيس في مدينة الدرباسية وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال الكريلا في جبال كردستان، وتدين الخيانة. وتوقفت التظاهرة أمام مركز مؤتمر ستار، وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في قوات الحماية الجوهرية في مقاطعة الحسكة محمد جميل كلمة استنكر فيها "الهجمات الفاشية التركية التي تتم بمساعدة حزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع".

وأضاف: " إن الهجمات التركية المستمرة على الشعب الكردي ليست صدفة، فمنذ تأسيس حركة تحرير كردستان ارتفعت حدة هذه الهجمات التي تستهدف إرادة الشعب الكردي"، وأكد جميل أنه كلما زادت الهجمات التركية ارتفعت وتيرة النضال والمقاومة لدى الشعوب الكردستانية ضد الاحتلال التركي.

وتأسف محمد جميل على تقديم الدعم والمساندة من قبل قوى كردية ( حزب الديمقراطي الكردستاني ) لمهاجمة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وقال:" فعل حزب الديمقراطي الكردستاني في محاربة الكرد ما لم يفعله أعداء الكرد أنفسهم، مستخدماً جميع قوته العسكرية وكافة الوسائل في سبيل خدمة أعداء الكرد".

وأشار جميل إلى أنه لا فرق بين الهجمات التي تشهدها الآن جبال كردستان من قبل دولة الاحتلال التركي والمؤامرة على القائد عبدالله أوجلان والتي دخلت عامها الـ 22 وقال:" جميعها تصب في خانة واحدة".

ودعا جميل الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان للانتفاضة في وجه "مخططات الأنظمة السلطوية التي تحاك ضد الشعب الكردي وقواته العسكرية والقائد عبدالله أوجلان".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالخيانة وتحيي مقاومة الكريلا.

(ب ح/ك)