قوات الحكومة تستهدف محيط نقطة تركية في جبل الزاوية والتوتر يتصاعد في درعا

تجدد القصف الصاروخي، صباح اليوم، من قبل قوات الحكومة على المنطقة المسماة بخفض التصعيد، حيث استهدفت القوات مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية والمدفعية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات الحكومة استهدفت خلال قصفها محيط ما تسمى بنقطة المراقبة التركية في قرية أرنبة الواقعة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون وورد أي معلومات عن حجم الخسائر.

وفي نفس السياق، شنت القوات الحكومية حملة أمنية على عناصر “التسويات” ضمن المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة الموالية لإيران، في محيط درعا البلد، أدّعت قوات النظام أنها تستهدف داعش في منطقتي الشياح والنخلة.

وقامت قوات الحكومة، خلال الحملة، بمداهمة مزارع ومنازل المنطقة واعتقلت عددًا من الأشخاص بطرق عشوائية، وشهدت المنطقة سقوط قذائف أطلقتها قوات الحكومة على أطراف درعا البلد وسط إطلاق نار خلال الحملة.

وردًّا على ذلك، قام عناصر "التسويات" مع الروس بقطع الطرق وإغلاق مداخل ومخارج كل من اليادودة وطفس ومساكن جلين في ريف درعا الغربي، كردة فعل على حملة الحكومة الأمنية، وتمكنوا من السيطرة على حاجز لقوات الحكومة في مساكن جلين، بالإضافة إلى أسرهم لـ 10 من القوات بينهم ضابطين اثنين.

(آ س)