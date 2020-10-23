قوات الحكومة تستهدف جبل الزاوية بأكثر من 120 قذيفة

واستهدفت قوات الحكومة بلدة كنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري في وقت سابق من اليوم أن الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بين قوات الحكومة ومرتزقة تركيا تجددت، إذ قصفت قوات الحكومة بالصواريخ أماكن في بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، واستهدف المرتزقة بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات الحكومة في كفرنبل جنوب إدلب.

واستهدف المرتزقة يوم أمس بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع ونقاط قوات الحكومة في مدينة كفرنبل ومحيطها بريف إدلب الجنوبي، رداً على قصف القرى والبلدات في ريف إدلب.

(ش ع)