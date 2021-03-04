قوات الحكومة تقصف محيط نقطة تركية في ريف إدلب

ونفّذت قوات حكومة دمشق قصفًا صاروخيًّا في ساعات الصباح الأولى، على مناطق في قرية آفس التي توجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للاحتلال التركي في ريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

ورصد المرصد السوري، أمس، قصفًا صاروخيًّا نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في الفطيرة وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غرب حماة.

في حين قصفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق على محاور التّماس جنوب وجنوب شرق إدلب، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

(ش ع)