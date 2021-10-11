قوات الديمقراطي الكردستاني تمنع أمهات السلام من العبور إلى باشور

وكانت 26 من أمهات السلام من مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة قد توجهن قبل قليل، إلى معبر فيش خابور في باشور كردستان، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم، اللذين استشهدا في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب الماضي.

وتجمعت أمهات السلام وفي مقدمتهن وديعة ملا عيسى والدة الشهيدة دنيا وهي تحمل قطعة قماش بيضاء اللون في إشارة إلى السلام، أمام معبر سيمالكا الحدودي، وتوجهن نحو الجسر للوقوف في معبر فيش خابور للتنديد بممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنعتهن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من العبور.

ومن جانبهن عكفت الأمهات على البقاء في المعبر، والجلوس على الجسر الفاصل بين روج آفا وباشور احتجاجاً على منعهن من العبور.

(س ر)

ANHA