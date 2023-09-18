قوات الديمقراطي الكردستاني تمنع 4 عائلات من روج آفا من الدخول إلى هولير

علقت أربع عائلات من روج آفا، مجموعهم 20 فرداً، بين سيطرتي(حاجزي) قرية طوبزاوا ودكيلة، في باشور كردستان، ولا تسمح لهم قوات الديمقراطي الكردستاني بالمرور والذهاب إلى مدينة هولير.

وكالة روج نيوز، التقت بأفراد العائلات، الذين طالبوا بالمساعدة بسبب وضعهم السيء وإنقاذ أطفالهم.

نوري رشيد من إحدى العائلات الأربعة قال لـ ”روج نيوز”: “بعد احتلال الدولة التركية لعفرين، كان علينا أن نتوجه إلى تركيا. نتيجة للزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، بقينا بلا منزل. أرسلتنا تركيا أولاً إلى إيران ثم أرسلتنا إيران إلى مخيم عربت في محافظة السليمانية”.

أضاف نوري: ” في مخيم عربت، قالوا لنا إنه لا يوجد مكان في المخيم وتم إرسالنا إلى هولير. تم إيقافنا على سيطرة دكيلة ولم يُسمح لنا بالذهاب إلى هولير. ولأننا لا نملك حق اللجوء في إقليم كردستان، فإنهم لا يمنحون الإذن بالذهاب إلى هولير. منذ يوم وليلة ونحن في الشارع وفي وضع سيء للغاية. ندعو الجهات المعنية إلى سماع صوتنا، والاستماع إلينا، ووضعنا في مخيم أو مكان آخر. لأنه من الصعب العيش في هذه الصحراء ومن الصعب كسب لقمة العيش".

كما تحدث عادل محمود، أحد أفراد العائلات الأربعة، وقال: “لدينا أطفال صغار وليس لديهم ما يأكلونه. أطفالنا سيموتون من الجوع والحر. نحن عالقون هنا، ولا يأتي أحد لإنقاذنا”.

فيما قالت مولودة سليمان، وهي والدة طفل يدعى سافا، إن طفلها مريض جدًا ودعت إلى سماع مطالبهم، وأكدت أنه إذا ما استمر الوضع على هذا الحال فسوف يموتون من الحر في تلك البرية.