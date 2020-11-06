قوات الديمقراطي الكردستاني تبني نقطة عسكرية في رواندوز الخاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر وشهود عيان لشبكة روج نيوز، فإن الديمقراطي الكردستاني يحشد قواته في مناطق غاره، في محاولة منه لتضييق الخناق على العمال الكردستاني في بهدينان عمومًا، وقد أنشأت نقطة عسكرية لها في مناطق يُفترض أن تكون خاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني.

وبُنيت النقطة تحديدًا بالقرب من قرية كروي سبي التابعة لقضاء رواندوز في محافظة هولير شمالًا.

وكان هناك شبه حدود أمنية وسياسية مرسومة بين القوتين التابعتين للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني إبان الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الفائت، حيث توزعت مناطق النفوذ بين القوتين دون أن تشهد تغييرًا منذ ذلك الوقت.

وفي وقتٍ سابق، توجهت قوات الديمقراطي الكردستاني برفقة "بيشمركة روج"، نحو قرى بيخمة وهناره وخلان الواقعة في منطقة علي بك الجبلية.

وتشير المعلومات إلى أن الديمقراطي الكردستاني يعتزم نشر المزيد من قواته في تلك المناطق الوعرة التي لم يسبق وجودها فيه بهذه الكثافة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصعيد إعلامي وعسكري، تظهر فيه النية بإشعال اقتتال كردي ـ كردي، في إطار مخطط تركي يسعى إلى ضرب القوى الكردية ببعضها.

(ي م)