قوات الديمقراطي الكردستاني تعيق فعالية منددة بالاحتلال التركي

وبحسب المعلومات التي نشرتها وكالة روج نيوز، فإن قوات الديمقراطي الكردستاني أرسلت تعزيزات لإعاقة مسيرة الدروع البشرية الهادفة إلى التنديد بالاحتلال التركي وهجماته على أراضي باشور كردستان.

قوات الديمقراطي لم تسمح للمشاركين بالوصول إلى مركز أسايش ديكلي.

هذا ومنعت أسايش الديمقراطي الصحفيين من متابعة الفعالية، فيما يحاول الناشطون استكمال مسيرهم بطرق سلمية.

وبحسب اللجنة التحضيرية للفعالية، فإن مسؤولين في الأسايش أوضحوا لهم" أنهم في انتظار تعليمات من والي هولير أوميد خوشناف" وأشارت اللجنة إلى أنه في حال لم يسمح لهم بالاستمرار، فإنهم سيحولون فعاليتهم إلى وقفة امام ديكلي.

وانطلقت مسيرة الدرع البشرية اليوم تحت شعار" تحيا مقاومة الكريلا"، من بلدة كويه متجهة نحو بهدينان، وتندد بالاحتلال التركي وهجماته على أراضي باشور كردستان.

وجاءت في إطار حملة " انضموا لمقاومة الحرية" التي أطلقها الشبيبة الوطنية، والمرأة الشابة الثورية في قنديل بتاريخ 28 أيار الجاري.

(سـ)