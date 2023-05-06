قوات الديمقراطي الكردستاني تعتقل سياسية كردية

أفادت وكالة روج نيوز، بأن القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتقلت الناشطة السياسية الكردية عزيمة أرسو، في 2 أيار الجاري في مطار هولير الدولي بباشور (جنوب كردستان) قبيل مغادرتها إلى أوروبا لتلقي العلاج.

والسياسية الكردية عزيمة أرسو تنحدر من مدينة شرناخ الكردستانية، وتعمل منذ سنوات طويلة في خدمة القضية الكردية وتعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت متوجهة إلى أوروبا لتلقي العلاج، لكن قبيل مغادرتها للمطار اعتقلت من قبل القوات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأفاد أقرباء السياسية الكردية عزيمة أرسو بعدم تلقيهم أي معلومات عنها منذ اعتقالها.

(ي م)