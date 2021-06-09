قوات الدفاع الشعبي: صقور زاغروس قضوا على 13 من جنود الاحتلال

وتحدث المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه عن تفاصيل عمليات عسكرية جوية وبرية عدة نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وقال المركز إن قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي نفذت، يوم أمس، عملية ناجحة ضد الاحتلال التركي في تلة آزادا بمنطقة متينا، وفي الـ 7 من حزيران تمكنت من القضاء على جندي على الأقل في خاكورك نتيجة لعملية عسكرية أيضًا.

كما أوضح المركز الإعلامي في بيانه أن القوات فجرت 3 عبوات ناسفة على طريق في منطقة آفاشين أثناء مرور قوات الاحتلال التركي، لكن عدد قتلى وجرحى هذه العملية لم يتضح لها.

وتحدث البيان أيضًا عن القضاء على جنديين تركيين في ساحة ورخلي بمنطقة آفاشين في الـ 7 من حزيران.

وفي ذات المكان، يوم الـ 9 من حزيران، قال البيان إن قوات الكريلا قضت بالأسلحة الفردية على 3 من جنود الاحتلال، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة في ذات المنطقة تم القضاء بنتيجتها على جندي وإصابة اثنين آخرين.

كما أوضح المركز الإعلامي أن الكريلا واجهوا تجمعًا لجنود الاحتلال وتمكنوا من القضاء على 6 منهم وإصابة جندي.

وتحدث البيان عن استمرار المعارك في ساحة ورخلي على خلفية محاولة جنود الاحتلال اقتحام خنادق القتال العائدة لقوات الكريلا.

'لا خسائر في صفوف الكريلا نتيجة الضربات الجوية'

وحول العمليات الجوية لقوات الاحتلال في مناطق الدفاع المشروع، قال بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إن الطائرات الحربية استهدفت بغارتين منطقة غاري يوم أمس.

وأمس أيضًا، ذكر البيان أن الاحتلال هاجم منطقة خاكوركي بالمروحيات القتالية، بالإضافة إلى استهداف الطائرات الحربية ساحة ورخلي في منطقة آفاشين.

كما تحدث البيان عن قيام الطائرات المروحية باستهداف مواقع عدة في منطقة آفاشين يوم أمس، بينما تعرضت منطقة زاب أمس لقصف بالطائرات الحربية.

وأكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أنه لم تحصل في صفوف قواتهم أي خسائر نتيجة هذه الغارات والضربات الجوية التي ينفذها الاحتلال التركي في إطار هجماته على جنوب كردستان.

(ج)