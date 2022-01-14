قوات الدفاع الشعبي: شهداؤنا ضمان المستقبل الحر

وجاء في بيان للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، التالي:

"استشهد رفاقنا آكر وبوطان في ١٠ من نيسان عام ٢٠١٦، خلال عملية عسكرية شنّها الجيش التركي المحتل في منطقة خيزان في بدليس، وهم يحاولون الابتعاد عن منطقة العملية.

وسجل الشهداء حسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آكر سوزدار

الاسم والكنية: يتيش توب

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم / الأب: صالحة/آيدن

مكان وتاريخ الاستشهاد: ١٠نيسان عام ٢٠١٦ / غرزان

الاسم الحركي: بوطان غرزان

الاسم والكنية: باريش تاباك

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم / الأب: مقبولة / فويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد:١٠ نيسان ٢٠١٦ / غرزان

الاسم الحركي: إسماعيل بَري

الاسم والكنية: مراد بوز كايا

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم / الأب:

مكان وتاريخ الاستشهاد: كانون الثاني عام ٢٠١٧ / أرضروم.

(ر)