قوات الدفاع الشعبي: قواتنا وجهت ضربات قوية للاحتلال التركي في حفتانين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً حول العمليات التي نفذتها قوات الكريلا في حفتانين، جاء فيها:

"في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين:

في 14 كانون الثاني، نفذت قوات الكريلا عملية من محورين ضد مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة بيربلا على تل دوبشك، كما وتمكنت قواتنا من توجيه ضربات قوية لثلاثة مواقع تابعة لجيش الاحتلال.

في 13، 14 و15 كانون الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة تل آمدية، كونيشكا، جمجو والشهيد شاهين في منطقة زاب بالطائرات الحربية.

وفي 13 كانون الثاني في تمام الساعة 10:30 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة دريي هرجه التابعة لمنطقة غاري بالطائرات الحربية.

وفي التاريخ نفسه في تمام الساعة 10:30قصف جيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان وساحة كوشين التابعة لمنطقة خاكورك بالطائرات الحربية.

والجدير بالذكر أن هذه الهجمات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال لم تسفر عن أية خسائر في صفوف الكريلا".