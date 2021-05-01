قوات الدفاع الشعبي: قواتنا توجه ضربات موجعة للاحتلال التركي

هذا وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بيانًا حول هجمات الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد مواقع الاحتلال.

وجاء في نص البيان:

في إطار حملة "حان وقت الحرية" نفذت قوات الكريلا ووحدات ستار عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي الذي أطلق عملية عسكرية ضد مواقع الدفاع المشروع في الثالث والعشرين من نيسان الفائت.

في إطار حملة "صقور زاغروس" الثورية، نفذت قواتنا في التاسع والعشرين من نيسان الفائت وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت كردستان، عملية نوعية على تلة مام رشو في منطقة آفا شين بعد سيطرة وحدة متخفية تابعة لجيش الاحتلال التركي على التل. وأسفرت الاشتباكات التي نشبت على التل عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

وأرسل جيش الاحتلال التركي مروحيات عسكرية لنقل القتلى والجرحى. واستهدفت المروحيات بعدها المنطقة بالصواريخ.

وفي الثلاثين من نيسان الفائت، وفي الفترة الممتدة بين الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا والسابعة مساءً، حاولت قوات الاحتلال التركي التسلل إلى التحصينات العسكرية الموجودة على تلة الشهيد أرنوس والشهيد منذر وساحة مام رشو في منطقة آفا شين؛ تصدت قواتنا لمحاولة جيش الاحتلال التركي ووجهت له ضربات موجعة، واضطر جيش الاحتلال التركي للانسحاب من منطقة الاشتباكات دون تحقيق أي نتائج.

وفي الثلاثين من نيسان الفائت، وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة مخفرًا للاحتلال التركي في منطقة جلي بولاية جولمرك الكردستانية، وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة وتدمير تحصينات العدو في المخفر وقتل كل الجنود المتحصنين.

'قصف الاحتلال الجوي مستمر ولا إصابات في صفوف الكريلا'

تواصل طائرات الاحتلال التركي قصفها لساحات ومناطق الدفاع المشروع مديا.

في التاسع والعشرين من نيسان الفائت، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كردستان، قصفت طائرات الاحتلال التركي ساحة كوليتي في منطقة خاكورك.

ويوم أمس الموافق 30 نيسان 2021، قصفت قوات الاحتلال التركي في فترة الظهيرة كلًّا من قرى كيستا وساحة متينا وتلة زندورا بمدافع الأوبيس والهاون، وأسفر القصف عن نشوب الحرائق في الحقول.

وفي الثلاثين من نيسان الفائت، وفي تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة ظهرًا بتوقيت كردستان، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية ساحة كاركر في منطقة زاب.

ولم تسفر هجمات الاحتلال التركي الجوية عن أي خسائر في صفوف قواتنا.

(س ر)