قوات الدفاع الشعبي: مقتل  23 من قوات جيش الاحتلال التركي

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، في بيان كتابي، إن قوات الكريلا تستمر بشكل فدائي وفي أقسى ظروف بالدفاع عن أرضها في وجه الاحتلال وتوجه ضربات موجعة للعدو المحتل.

مؤكداً مقتل 23 من قوات جيش الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين خلال العمليات المؤثرة التي نفذتها الفرق المتحركة للكريلا.

كما قال المركز أن الاحتلال التركي قد قصف ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع 17 مرة بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، 12 مرة بالطائرات الحربية، 15 مرة بالمروحيات، وعشرات المرات بقذائف الأوبيس.

(س ر)