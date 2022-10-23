قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 39 من جيش الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول آخر التطورات والمستجدات والمعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع، وأكد خلاله أن مقاتلي الكريلا نفذوا سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، والتي أسفرت عن مقتل 28 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 7 خيم وموقع للاحتلال.

وأشار المركز إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 3 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، وعشرات المرات بالمدافع والدبابات.

(ف)