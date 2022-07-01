قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 13 جندياً من جيش الاحتلال التركي وإعطاب مروحية - تم التحديث

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أنّ العمليات الفعّالة التي نفّذتها فرق الكريلا المتحركة أسفرت عن مقتل 11 جندياً من جيش الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى إعطاب مروحية قتالية. كما نوه إلى أن جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكّن من تحقيق الانتصار أمام قوات الكريلا بقصف مناطق المقاومة 23 مرةً بالطائرات الحربية و14 مرةً بالمروحيات القتالية و 3 مرات بالأسلحة الكيماوية والمتفجّرات وعشرات المرات بقذائف الأوبيس.

تفاصيل العمليات التي نفذها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي:

"في سياق الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين:

في الـ 30 من حزيران المنصرم وفي الساعة 19:50 هاجمت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال التركي في منطقة كوكَره عبر ثلاثة محاور ونفّذوا عمليةً منسّقةً للكريلا ضدهم. وأسفرت هذه العملية التي نفّذتها قواتنا بالأسلحة الثقيلة والفردية عن مقتل 4 جنود أتراك على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

في الأول من تموز وفي الساعة 02:30 نفذّت قواتنا في وحدات المرأة الحرّة- ستار عملية قنصٍ استهدفت فيها جنود الاحتلال التركي المتواجدين في منطقة كوكًره مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في سياق الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في الـ 29 من حزيران المنصرم وفي الساعة 22:00 استهدفت قواتنا المروحيات القتالية التي أرادت قصف منطقة مقاومة كوري جحرو مما أسفر عن إعطاب مروحية قتالية واضطرار المروحيات الأخرى على مغادرة المنطقة.

في الـ 30 من حزيران المنصرم وفي الساعة 9:30 و 13:00 نفّذت قواتنا عملية قنصٍ استهدفت فيها جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كوري جحرو مما أسفر عن مقتل محتلين.

في سياق حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية في معركة خابور:

في الساعة 11:50 من يوم الـ 30 من حزيران المنصرم والساعة 07:30 من تموز الجاري نفّذت قواتنا عملية قنصٍ استهدفت فيها جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري جودي، مما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

في الأول من تموز الجاري وفي الساعة 05:50 هاجمت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري جودي مما أسفر عن مقتل جنديين منهم.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والمتفجّرات:

في الـ 30 من حزيران المنصرم قُصفت خنادق القتال في كري شهيد ريبر سافاش في منطقة مقاومة كاركر ديرَنيش بالأسلحة والمتفجّرات الكيماوية ثلاث مرات.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بقذائف الأوبيس والمروحيات القتالية والطائرات الحربية:

في الـ 30 من حزيران المنصرم قُصفت مناطق كري آمديه، ساجا، سيدا ورينجبراغا ومنطقة نقبة سنينه من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس.

في اليوم ذاته قُصفت مناطق مقاومة كري هاكاري، كري FM، كوري جحرو، كري آمديه وكري جودي 14 مرة بالمروحيات القتالية. وأسفر القصف عن اندلاع حريق في منطقة ساجا فيما لا يزال الحريق مندلعاً حتّى الآن.

وفي ذات اليوم أيضاً قُصفت مناطق مقاومة كري آمديه، كري بهار، ورخليه، ساجا، جمجو وسيدا 23 مرةً بالطائرات الحربية".