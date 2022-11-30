قوات الدفاع الشعبي: مقتل وإصابة 12 من جنود الاحتلال التركي

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بهذه المعلومات حول عمليات قواتها الكريلا:

"أسفرت عمليات نوعية نفذتها قواتنا الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، عن مقتل 8 جنود للاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 6 خيم عسكرية للمحتلين.

قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة عشرات المرات بالمدافع والدبابات، والأسلحة الثقيلة.

المعلومات المفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، مايلي؛

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس:

نفذت فرقنا المتحركة يوم 29 تشرين الثاني عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، ووجهت ضربات قوية لجنود الاحتلال 6 مرات بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن مقتل 5 جنود الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى تدمير 6 خيم عسكرية.

وفي 29 تشرين الثاني، الساعة 09:00، وجهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة للشهيد عادل بمنطقة جمجو، بالأسلحة الثقيلة، وقتل جنديين تركيين وأصيب آخر خلال هذه العملية.

وفي تاريخ نفسه، نفذت فرقنا المتحركة في تمام الساعة 10:30 عملية نوعية ضد جنود الأتراك في ساحة المقاومة بمنطقة جمجو، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأدت العملية هذه إلى مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 29 تشرين الثاني، ساحة المقاومة بمنطقة جمجو عشرات المرات بالمدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة"

(ف)